民進黨雙北市長人選遲未確定，現傳出陳時中不是唯一選項，黨內高層仍繼續勸進陳建仁，再決定由誰披戰袍出馬。

民進黨雙北市長遲未提名，繼民進黨立委羅致政表明無意參選新北市長之後，黨內也傳出英系屬意選台北市長的衛福部長陳時中也萌生退意。黨內人士透露，雙北遲未確定，主要是蔡英文總統希望前副總統陳建仁能出戰台北或新北，但陳遲未點頭。

黨內人士透露，原本有意參選台北市長的陳時中，在選對會未有動作後，已萌生「不想選」的想法，呼籲黨中央要趕快決定。

由於選舉時程逼近，黨內人士表示，近日林佳龍動作頻頻，許多人都以為陳時中在等待時機「華麗轉身」，事實上，陳時中也只是處於被動角色，近日陸續傳出許多可能人選，搞得陳時中也成為「備胎」，讓他也萌生退意。

至於黨中央究竟在等什麼？黨內人士透露，目前選對會仍積極遊說陳建仁出馬戰台北或新北，但陳建仁遲未點頭，導致雙北提名人選延宕至今。

另根據《自由時報》報導，由於民進黨的一份內部民調顯示，雖然有7成5民眾認為疫情趨緩，但只有5成民眾認同措施可以鬆綁，陳時中的出場必須顧慮民眾的感受。因此陳時中不是唯一選項，黨內高層仍繼續勸進陳建仁，再決定由誰披戰袍出馬。

陳建仁今天出席中研院院士會議被問到是否參選的問題，陳建仁未否認，只連說兩次「感謝、平安」，並強調「這是院士會議」。

蔡英文在離場也被媒體喊話詢問是否支持陳建仁參選？雙北提名是否在等待「一個仁」陳建仁？面對詢問，蔡英文從樓梯走下來時一路微笑未回應，直到上車前才向媒體揮手致意，隨後搭車離去。