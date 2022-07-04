1名網友日前苦苦追求他的女神，因為有玩攝影，他經常找女神當模特兒，某次他的女神竟找他「旅拍」（邊旅行邊拍照）過程中2人意外擦出火花、發生關係，日後女方發現懷孕了，她不知道是外國人前男友的種，還是該網友的種，所幸10個月過去，女方生出「藍眼睛」的孩子，讓該網友鬆一口氣。

該網友在Dcard上發文表示，他日前追了很久的女子一直未成功，之後該女子交了1外國男朋友，讓他很難過，他因為迷上攝影，該女子很常當他的模特兒，某此他接到對方電話得知對方已經分手，女子還說想與他「旅拍」，讓他喜出望外，過程他們在房間內邊喝紅酒邊拍照，之後跟在浴室內拍照。

網友某次與女神「旅拍」（邊旅行邊拍照）擦出火花、發生關係，女方意外懷孕，所幸10個月過去，女方生出「藍眼睛」的孩子，讓該網友鬆一口氣。（翻攝自Dcard）

該女子先是背對著原PO全裸入湯，之後更要他一起入浴，2人在氣氛正濃時發生關係，事隔1個月後女子突然打電話給男子說驗孕棒結果是「2條線」，不知道是前男友還是外國人的種，她說想挽回前男友，原PO則擔心若是小孩出生是黑髮黑眼珠，2人的事就會曝光，所幸最後懷胎10月生出是藍眼睛的孩子。

該女子之後在家相夫教子，與原PO偶爾通電話，再無肉體關係；其他網友紛紛留言「醒了沒」、「其實她早就知道中了歪國人的種，跟你打砲只是為了怕歪國人不收，還可以找你回收」、「現在的幻想文章越來越厲害」、「用過你的之後想想還是歪國人好用，拍拍，你辛苦了」。