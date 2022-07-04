國旅補助7月15日上路，最受關注的是自由行旅客平日（周日到周四）每晚住宿最高折抵1300元。今（4）日下午2點起民眾可至至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔等資料。由於觀光局是6月29日下午2點才開放業者登記，根據觀光局統計，截止今日晚間短短3個工作天已有過半數、約5千家旅館或民宿業者登錄，報名相當踴躍。

配合行政院及國發會振興方案，交通部已爭取「悠遊國旅補助方案」55億元，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業等三大塊，其中旅宿業、旅行業各20億餘元，活動至經費預算用完為止，額度將會在用盡2周前公告。

在「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（周日到周四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

根據統計，安心國旅補助至截止日時，約有9千家旅館、民宿業者報名參與；而今年的「悠遊國旅」6月29日下午2點起開放報名，截至今天下午四點為止已經有超過五千家旅宿業者通過審核，顯示逾半安心國旅業者都來搶食大餅。

民眾可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動（https：／／gostay.tbroc.gov.tw／customer_apply_page）」查詢有參加活動旅宿業，及上傳身分證或健保卡正面圖檔等資料，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。不過活動只至經費預算用完為止，民眾是先住先贏。