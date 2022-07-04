朱俐靜（左）在發片記者會上宣布自己罹患乳癌。（資料照）

朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

朱俐靜驚傳3日癌症病逝，享年40歲，她2021年初在發片記者會上坦承罹患乳癌，強調自己會定期回診並接受標靶藥物治療，病情還算穩定，無奈仍傳出噩耗。朱俐靜生前事親至孝，母親2016年底罹癌驟逝時，她最不捨爸爸悲慟，後來得知自己生病，她同樣一心只擔心83歲父親難以承受打擊，因此堅持不公開乳癌治療細節，全因父親是她的死忠鐵粉，朱俐靜的每一篇新聞報導都會看，深怕說多了爸爸更擔心：「我要讓爸爸看到我的時侯都是很好的，我不要他有任何一點（難過），現在的我只剩下他需要照顧了」。

母親當年過世，朱俐靜為了不讓自己沉浸在難過裡，她全力衝刺事業，每天塞滿工作，如今身體出狀況，她用感恩的心看待一切，「我以前太樂觀了，或許是老天爺的提醒、安排，要讓我的人生有所歷練，教我慢下腳步好好生活，我小時侯不太有自信、沒什麼主見，但這幾年發生的事，讓我成長許多」。新專輯《來日方長》中的〈當我想念你〉，就是她思念母親時的詞曲創作。

而在母親過世後，朱俐靜將全部的愛給了爸爸，她依照母親生前習慣，為父親準備營養品、天然食物及日常用品，一肩扛起照顧爸爸的責任。朱俐靜2018年曾參加「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，獻聲演繹第一屆詞曲類得獎作品〈媽媽和我的相片〉，儘管當時母親已經過世2年，朱俐靜踏進錄音室前仍會害怕擔心勾起思母情懷，「有情緒會錄比較久」，因為這首歌直接點出母親與孩子間的感情，如此深刻的詞句，一定會想起媽媽，和母親間的情感一直在我心中，不可能淡掉」。