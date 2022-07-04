朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

「超級偶像」冠軍歌手朱俐靜今傳過世噩耗，享年40歲。去年初朱俐靜在舉辦《來日方長》發片記者會上透露罹患乳癌消息，回憶對抗病魔的過程，她當場涙灑記者會，讓主持人陶晶瑩和製作人黃韻玲相當不捨，送上擁抱安慰她。

朱俐靜去年1月5日舉辦《來日方長》發片記者會，為時隔6年再度推出的全新專輯，讓粉絲相當期待。記者會上她透露，2020年初因體力變差、身體會痛而就醫檢查，不料發現罹患乳癌，「滿驚訝！腦袋快速閃過許多人生重要的畫面，家人、朋友好像有跑馬燈在腦海裡繞著，但查出來也沒有辦法，只好接受它」。

當時朱俐靜在藥物治療適應初期，是否有副作用？她僅委婉帶過，「多少都會影響，沒有很嚴重」，被問到癌症幾期時，她表示不想講細節避免家人擔心，並未透露，不過她說，罹癌後一直在接受標靶藥物治療，目前與癌症和平共存。

朱俐靜也提到，因為家族長輩都沒有相同病史，所以不解罹癌原因，「女生乳癌得到的年齡越來越輕，有很多是環境、壓力造成」，但她仍樂觀面對罹癌事實，選擇如期完成新專輯，把所有心情都放在專輯裡面，「透過音樂的方式，想要留一點什麼給這個世界」。

聽聞朱俐靜不敵病魔離世消息，陶晶瑩也在臉書坦言難過不捨，「還記得妳說過那些疼痛，也記得妳抱著狗狗的模樣⋯怎麼那麼快，怎麼那麼突然⋯。願妳安息，願妳離苦得樂」。