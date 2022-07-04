朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

歌手朱俐靜以《超級偶像》冠軍打開星路，代表作歌曲《存在的力量》帶給不少人勇氣，而她自己也扮演生命鬥士，於2021年初宣布罹患乳癌的消息，不但努力接受治療且維持工作，發行《來日方長》專輯為自己打氣，還參加乳癌防治公益活動為病友加油。沒想到今(4日)傳出朱俐靜已於昨(3)日逝世消息，享年40歲。朱俐靜曾經感嘆媽媽67歲就因為神經內分泌癌過世，沒想到她40歲就因為乳癌離世，香消玉殞令人無限喟嘆惋惜。

朱俐靜的媽媽6年前才因為癌症過世，她曾透露，媽媽很養生也很注意飲食，沒想到竟然罹患「神經內分泌癌」，短短3個月病程走得很快，竟來不及交代遺言就過世了。當時媽媽發現罹患癌症後，病情就見不樂觀，朱俐靜跟著媽媽歷經生命結束的過程，她說感覺媽媽好像在教她：「人生只有一次，要好好珍惜」；也因為媽媽的驟然離世，教會了朱俐靜要珍惜人生、把握當下，讓她即使發現罹患乳癌，也堅持把自己最熱愛的歌唱事業做下去。

2021年1月5日，朱俐靜著乳白色毛衣、卡其色長裙，亮麗現身在她第3張個人專輯的發片記者會上，並宣布了確診乳癌的消息。朱俐靜說去(2020)年春天健康檢查發現罹患了乳癌，還在接受治療的她說，平常不想讓大家看到脆弱的一面，「但去年有太多這樣的心情，讓我不能像現在這樣笑著過生活！」語罷，朱俐靜難掩情緒，淚流不止；「我完成一張對我很重要的作品，心裡非常感激！」；主持人陶晶瑩與製作人黃韻玲也都紅了眼眶；但朱俐靜隨即破啼薇笑要大家不用為她擔心，因為她能現身，就表示病情如同專輯的名稱：《來日方長》。

朱俐靜說：「只要體力允許，我都想要一直唱下去！」，以前唱歌都是揣摩別人的故事，但她把自己的罹癌心情都放在了《來日方長》專輯裡面；雖然生病，但她很積極地治療、面對，癌症的出現讓她感悟到生命的可貴，更加珍惜每一次手握著麥克風的機會，也希望鼓勵跟她有同樣經驗的女性，帶給她們勇氣。

製作人黃韻玲現身記者會說：「她就是個報喜不報憂的人！」，主持人陶晶瑩也不捨表示：「真的，看她不時笑得那麼開，但背後承受的心情難以想像」；朱俐靜說，小玲老師給她很多說自己故事的空間跟彈性，明明在錄音室對面已經知道她哭得亂七八糟，還是用她的步調完成工作，等專輯錄完才抱在一起哭。朱俐靜2009年參加《超級偶像》拿到冠軍，如今13年的歌唱生涯劃下休止符，40歲就過世，令所有歌迷感到無限惋惜。