韓國新任總統尹錫悅日前參與北約峰會，韓國官方表態「通過中國實現韓國出口經濟繁榮時代已經結束」，引起中國官媒發出不滿的聲音。大陸資深媒體人曹辛在英媒《金融時報》專欄上對此警告稱，韓國要擺脫經貿過度依賴中國的想法是正常思維，但如果自認屬於民主國家陣營而參與部份國家對中國的圍堵，中韓關係乃至東北亞必將「地動山搖」。

曾於多家陸媒擔任主管職務的曹辛在《金融時報》以《中韓關係正在進入危險的邊緣》為題發表專文指出，韓國總統尹錫悅出席北約峰會後，其秘書室經濟首席秘書崔相穆表示，此舉顯示「通過中國實現韓國出口經濟繁榮的時代已經結束。」這些說法在中國被廣泛理解為韓國要與中國在經濟上脫鉤，在兩國關係中引起軒然大波。為了滅火，韓國總理和外長均表示要與中國發展提質升級的雙邊關係，以及合作應對朝核、拉近中韓年輕人心理距離等內容，但這種說辭並未被中國輿論接受。

文章指出，擺脫對中國市場的過度依賴已成為韓國各界和民意的共識，這種心理伴隨著中韓民間在薩德問題以及韓服等傳統文化發源歸屬問題上的衝突，成為尹錫悅當選本屆韓國總統的動力之一，也成為韓國的既定政策。韓國外交權威人士表示，在薩德問題後，韓國準備慢慢地離開中國，減少對中國的（市場）依賴，未來將更加重視東盟的市場 。

文章認為，韓國擺脫對中國市場的依賴是正常的國家思維，但問題是韓國對歐美的推銷外交是和當前韓國國內的反華情緒聯繫在一起，是在當下發生俄烏戰爭和中美博弈的背景下出現的。因此崔相穆的言論，實際上深刻反映了韓國政府一些人潛在而深刻的反華意識，或者為了自身目的而無原則地迎合部分國家反華，這才是未來中韓關係的大麻煩。

根據當前中韓兩國的現實狀況，兩國應該把政治和經濟分開，韓國可以根據自己的需要，選擇自己的貿易對象，但不能追隨他國，參與對中國的圍堵和封鎖。這應該成為當下中韓兩國關係的一條底線，否則東北亞必然地動山搖，它將和俄烏戰爭一起，將世界進一步帶入動蕩。

文章警告說，薩德問題、韓國是否加入四國聯盟、韓國加入美國印太經濟框架後是否參與對中國高科技封鎖，這幾個方面是考察韓國對華政策的標誌點。如果韓國在以上問題上毫不猶豫地改變政策，則意味著事情的性質發生了質變，中國「絕不會坐視不理」。

文章指出，尹錫悅在此次北約峰會上發表演講稱：「在新的競爭和矛盾格局的形成過程中，有跡象顯示我們一直堅守的普遍價值被否定。」這句話可以被解讀為俄羅斯出兵烏克蘭，但根據會議的內容和針對對象，也極容易被人引導到中國身上。為此，韓國《中央日報》發表社論向尹錫悅政府建議，韓國不能被美國主導的新秩序建設牽著鼻子走，應明確自己的原則和規範，儘力避免製造不必要的敵對關係。