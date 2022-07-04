烏克蘭南方司令說發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)稱「蛇島已正式回歸烏克蘭，我們的國旗在島上重新飄揚。」
烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，胡梅紐克說，烏克蘭部隊在下午將國旗運往蛇島，並成功升旗，顯示收復蛇島的行動正式成功，這塊領土已由烏克蘭管理。
這位發言人還說，敵軍目前在地面推進方面沒有任何進展，改採用空中打擊和飛彈轟炸這種方法。
她說：「我們的部隊正在以一種特殊的方式收復失去的領土，以緩慢而堅定地方式推進，過程中不保持沉默不宣揚。因此，無論我們收復了每一個地區，都會首先鞏固它的安全，然後才對外宣布成功。」
「敵人無法推進，所以他們改採飛彈襲擊的戰術。今天黎明時分，敵軍的飛彈再次襲擊了新沃龍佐夫卡(Novovorontsovka)和赫爾松北部地區。由於砲擊分散，還沒有傳出傷亡的消息。」
烏克蘭國家通訊社稱，最後一批蛇島的俄軍部隊，搭乘2艘快艇離開，退往克里米亞，烏克蘭收復部隊已登上蛇島，清除俄羅斯留下的裝備和武器。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。