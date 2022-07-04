烏克蘭南方司令說發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)稱「蛇島已正式回歸烏克蘭，我們的國旗在島上重新飄揚。」

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，胡梅紐克說，烏克蘭部隊在下午將國旗運往蛇島，並成功升旗，顯示收復蛇島的行動正式成功，這塊領土已由烏克蘭管理。

這位發言人還說，敵軍目前在地面推進方面沒有任何進展，改採用空中打擊和飛彈轟炸這種方法。

她說：「我們的部隊正在以一種特殊的方式收復失去的領土，以緩慢而堅定地方式推進，過程中不保持沉默不宣揚。因此，無論我們收復了每一個地區，都會首先鞏固它的安全，然後才對外宣布成功。」

Ukrainian flag back on Snake Island. pic.twitter.com/qiNjEZhgHo — Fuat (@lilygrutcher) July 4, 2022

「敵人無法推進，所以他們改採飛彈襲擊的戰術。今天黎明時分，敵軍的飛彈再次襲擊了新沃龍佐夫卡(Novovorontsovka)和赫爾松北部地區。由於砲擊分散，還沒有傳出傷亡的消息。」

烏克蘭國家通訊社稱，最後一批蛇島的俄軍部隊，搭乘2艘快艇離開，退往克里米亞，烏克蘭收復部隊已登上蛇島，清除俄羅斯留下的裝備和武器。