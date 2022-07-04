朱俐靜（左四）與《超偶3》戰友每年都會聚會。（摘自羅平臉書）

歌手朱俐靜驚傳病逝噩耗，近年轉戰戲劇圈的藝人羅平與她同樣從《超級偶像3》比賽出道，羅平4日晚間受訪時表示，其實他前一天就已知道消息，非常難過不捨，《超偶3》參賽者感情好，13年來每年都會在當年辦總冠軍賽10月10日當天餐敘，去年因為疫情停了1年，沒想到前年底的聚會竟然成了最後一次聚會。

羅平示，2020年底，《超偶3》前5名一起約了去段旭明家吃飯，「當時看到她時，已經知道她得了癌症，但我們都沒有多問她，本來她是很活潑開朗的女生，但那一晚，她只是靜靜地跟我們吃飯。」去年朱俐靜在華山的草皮辦演唱會，「超偶幫」也去現場看她表演，表演結束也去後台看她。羅平心疼地說：「她以前是唱跳歌手，但那天只是坐著唱歌⋯⋯」

羅平說，這幾年每次見到朱俐靜，發現她一年比一年更少話，不變的是一直保持「笑笑的」，「她以前肺活量很大，到最後一次聊天已經感受得到她的虛弱」。他說朱俐靜是那屆《超偶》最辣的一個女生，「她很開朗，個性很好、很善良，有什麼歌唱的問題總會不藏私主動跟我們提醒；她是我們這屆發展最好、最活躍的，卻從來沒有因為她比較紅就對任何人擺出一點架子！真的是個非常好的女生！」

他與朱俐靜曾經合唱過多次，印象最深的一次，是他參加《台灣那麼旺》節目，需要找夥伴一起參加對抗賽，當時一直煩惱要找誰，想到可以找朱俐靜，又擔心她當時滿紅的，不知道會拒絕他，「結果她二話不說就答應幫我！連主持人瓜哥都很驚訝我竟然可以請得到朱俐靜！」沒有意外，他那次在朱俐靜的助攻下，得了冠軍。