疫情恐延誤回診 癌症時鐘快轉20秒 每天142人死於癌變。圖為110年10大癌症死因。（圖／衛福部提供）

根據衛福部公布110年度國人十大死因，癌症已連續40年蟬聯榜首，而十大癌症中，女性乳癌死亡率為24.6%，排名第四，但死亡率年增10.2%卻比其他癌症都要高，不可不慎。國民健康署也提醒女性國人，透過定期篩檢可以降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

國健署指出，透過乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌；根據國內實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。根據104-108年統計，第0期及第1期乳癌的5年存活率逾94%，但是第4期乳癌的5年存活率僅約35%，只要越早發現治療，死亡風險就越低。

國健署表示，造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

國健署署長吳昭軍也提醒，45歲以上至未滿70歲女性（出生年為民國42年次至66年次），或是40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國67年次至71年次，且祖母、外婆、母親、女兒或姊妹曾有人罹患乳癌）的女性，均可接受政府補助的每2年1次乳房X光攝影檢查，早篩檢早放心。