九合一選舉越來越近，但民進黨雙北市長布局仍未定，原傳出有意挑戰新北市長選戰的綠委羅致政，3日突然宣布無參選意願，引起各界譁然。民進黨立委高嘉瑜今（4）日爆猛料，對於台北市長選戰，民進黨正在找出能夠「拿到中間選民、年輕選民和淺藍選民的票，同時穩住基本盤」者，引發討論。

高嘉瑜今日在廣播節目《POP搶先爆》中提到，現在民進黨雙北市長布局仍未定，基層焦慮感一定非常大，會覺得說雙北這次都有蠻大的機會，因為這樣中央可能就更謹慎了，「雙北的提名可能不是靠勤跑跟提名就可以勝選的」，是需要很多的配合，人選就是非常重要的因素，上面也是有很多方面的考量。高嘉瑜指出「台北、新北就是互相配合，台北沒確定，新北也沒辦法確定」。

高嘉瑜也指出，越是重要提名就越是小心，民進黨提名的人選夠好的話，那2022的氣勢就又不一樣了，如果提名一開始就沒得到掌聲，那後面的選舉可能就面臨很大壓力，就會拖垮其他縣市。

而這幾天的風向很亂，雙北各種組合都有、各種說法也都有，不過高嘉瑜強調，現在民進黨內部對於台北市長的人選，不論是陳時中、陳建仁還是林佳龍，只要「能夠拿到中間選民、淺藍選民及年輕選民的票，同時穩住基本盤」，誰有這樣的能耐，誰就會是代表民進黨出戰台北的人。