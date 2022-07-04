從選秀節目《超級偶像》出道的女歌手朱俐靜，今（4日）驚傳癌逝，稍早她的官方臉書發家人的聲明，證實昨（3日）病逝，享年40歲，令外界鼻酸。抗癌2年的朱俐靜，得知女星朱芯儀也確診乳癌，今年3月還公開留言替對方打氣，對話如今再曝光，讓人不捨。

朱芯儀去年11月發現罹患乳癌2到3期，癌細胞轉移到淋巴，今年3月在臉書分享化療的心得：「身體就算知道很痛還是得活動，不然肌肉會越來越無力，就算脹氣到像懷孕還是得吃，該吃的營養不能少。」當時，同樣為乳癌患者的朱俐靜，就在該文下方留言喊話：「一起加油。」對此，朱芯儀回覆：「謝謝Miu，妳最勇敢了，一起開心、一起健康。」沒想到今（4日）朱俐靜的家人證實她昨（3日）平靜地離世。

稍早，朱芯儀在臉書po黑白照哀悼朱俐靜：「相信你是去了一個更無痛苦的地方，你已經很勇敢了，真的，希望那裡可以讓你自由歌唱。」讓網友看得心痛，也紛紛留言鼓勵朱芯儀「妳也要加油！」