朱俐靜因乳癌不幸昨天過世，消息傳出後圈內好友十分不捨，賴銘偉在臉書貼上與朱俐靜合照，難過追憶：「自己雖然生病了，但是依舊默默關心和給予溫暖，很高興我能夠認識妳這麼棒的朋友，我會一直記得永遠懷念，相信妳一定會成為另個世界最正的美聲天使。謝謝妳，辛苦了。」賴銘偉還分享2人對話訊息，看出朱俐靜生病期間還是很關心賴銘偉的狀況，讓他非常感動。

朱俐靜是第3屆《超級偶像》冠軍，艾怡良則是第5屆冠軍，2人後來一起在歌壇打拚成為好友，艾怡良今難過哀悼：「這幾年辛苦妳了親愛的Miu，願我們有天若再碰到彼此，一樣開懷笑著，一樣努力唱著。希望她的家人保重身體也請節哀，Love。」

昔日《超偶》評審林隆璇也回憶當年朱俐靜海選沒過，最後他給一個燈，讓她進入比賽，「一路上她能得到第1名真的很厲害，我後來在個人演唱會也邀請過她當嘉賓，我比較有合作的是她和張芸京，知道消息非常難過。」林隆璇表示她當年一戰成名，驚艷所有評審，也對朱俐靜謙虛有禮印象深刻，「畢業後，每年都收到你的禮物，老師們都覺得你是一個念舊又感恩的人，在這個時代難能可貴」。