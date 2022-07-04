中央研究院今天起一連4天舉行院士會議，對於院士候選人的國籍爭議，院方表示，將於7日院士會議會後記者會中，宣布已確認適法者當選為院士；若有國籍爭議者，將待確認適法後，才會公告並發給院士當選證書。

依「中央研究院組織法」規定，院士就「全國」學術界成績卓著人士選舉之，「名譽院士」則是外國學者專家。歷屆中研院院士名單，不乏中華人民共和國出生者、港人和國籍不詳「華人」等。

民進黨立委范雲5月24日揭露，這次的院士候選人有新加坡籍，資格有問題。中研院6月1日發文給法務部，確認院士是否須為本國籍、可否具雙重國籍？法務部回覆，院士須有本國籍，但也可有雙重國籍，並基於「信賴保護原則」，過去院士未具本國籍者，仍有院士資格。

有關院士國籍爭議，院士會議4組國內外召集人於今天討論決議，分組審查會議進行前會先報告《中央研究院組織法》及《國籍法》之規定，讓與會院士知悉。

院士會議發言人伍焜玉表示，院士選舉過程十分嚴謹，並經過多次詳細討論，但中研院非國籍法最終認定單位，如有疑義，將協助釐清並請主管機關認定之。

中研院說，在這次院士選舉中，票數通過當選門檻但國籍尚有疑義者，會積極協助釐清國籍問題，並盡最大努力，協助其認定是否具備本國國籍。7日院士會議會後記者會中，宣布已確認適法者當選為院士；其餘將待確認適法後，才會公告並發給院士當選證書。