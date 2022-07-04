Kolas今天接受專訪。（《POP大國民》節目提供）

民進黨明天將召開選對會討論花東縣長提名人選，總統府發言人Kolas Yotaka有望被徵召參選花蓮縣長，她今天表示，參選花蓮縣長並不在原先的人生規劃中，但不會排斥，也認真思考過，如果剛好走到這個時間點、出現這樣的機會，「我會欣然接受」。

Kolas今天接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，談及花東皆被視為民進黨的艱困選區，她坦言花蓮很難打，2020年總統大選，即便「蔡賴配」在全國贏得800多萬票，但在花蓮只拿了3成多的選票，花蓮是「艱困中的艱困」。

主持人蔡詩萍詢問，既然這樣是否會覺得選花蓮的任務太過艱難、甚至有人會認為是去當砲灰？對此，Kolas表示，理解很多人會這樣想，「但我從來不覺得我是砲灰」，大家總認為不可能翻轉，但艱困不代表不可能，我想告訴大家民主是真的，「很希望能看見真正民主的空氣進入花蓮」。

Kolas補充，有人可能會反問難道花蓮不民主？但過去藍綠8比2或7比3的得票率到底如何形成，背後其實有很長遠的歷史背景，也有很多被扭曲的投票行為體現在選舉中，很希望自己的參選，能改變選舉風氣，帶進清新的氣息。

Kolas近期推出新書《愛是一條線》紀念逝去的父親，主持人蔡詩萍提及，因為新書出版在提名前、正好也傳出Kolas可能參選花蓮縣長，外界不免聯想是參選的起手式，對此，Kolas強調，出書前完全沒想到會與選舉掛在一起，況且書中的內容從頭到尾都跟選舉無關。