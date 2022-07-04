歌手朱俐靜今(4日)傳出已於昨(3)日因癌症逝世消息，享年40歲，消息傳出令各界震驚惋惜。朱俐靜從《超級偶像》奪冠軍打開星路，代表作《存在的力量》也膾炙人口；即便她於2021年初宣布罹患乳癌，但仍一邊治療一邊投入工作，發行《來日方長》專輯為自己打氣。只是沒想到，朱俐靜如此用生命唱歌，但當年度的金曲獎評審團卻不賞光，金曲32她無緣入圍，熱愛唱歌、熱愛舞台的朱俐靜沒能拿到金曲獎，成為她今生的遺憾。

去(2021)年第32屆金曲獎公布入圍名單之後，朱俐靜推出的專輯《來日方長》一個獎項也沒有入圍，個性一向樂觀開朗的的她，當年的5月12日難得地在臉書PO出一段抒發負面情緒的文章，還寫下「是不是該退休的時候了呢？」；原來她在錄製《來日方長》專輯時，就已知道自己罹患乳癌，病情並不樂觀，也做好了心理準備，這可能是她人生最後一張專輯，還找了曾拿過金曲獎的音樂人一起合作，沒想到居然一項都沒有入圍。

朱俐靜在臉書發長文感嘆無緣金曲獎。（圖／取自朱俐靜臉書）

朱俐靜在臉書寫下：「明明想要愛自己，不以別人的角度來替自己評分～但我的工作就是置身在一個需要任由別人評論價值的地方⋯專輯賣了多少、演出有多少、流量有多少、點擊次數有多少、入圍了沒、有沒有得獎…不是很矛盾嗎？以前有大好時光可以揮霍，現在身體的內憂，不僅讓想要追求的一切變得不如以往簡單，甚至還反過來會受心情影響而越來越慘烈⋯壓倒我心智的絕對不是誰發的金糖果我沒吃到，而是突然想懂了，原來我在一個無限迴圈裡緣木求魚。只是，要放開一件以為會做一輩子的事，光用想的就覺得好難啊⋯」，如今回顧來看，更讓歌迷感到心疼。