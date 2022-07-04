西方國家駐陸大使今（4）日聚在北京一場公開論壇上，同聲批評俄羅斯入侵烏克蘭。美國大使勃恩斯（Nicholas Burns）還說，中國不應散播俄方的「宣傳」，如將戰爭歸因於北約，或散布其他陰謀論。

路透報導，美國駐中國大使勃恩斯在北京清華大學主辦的世界和平論壇上，形容俄羅斯對烏克蘭發動戰爭是「全球、世界秩序的最大威脅」。

勃恩斯說，他希望中國外交部發言人停止重複「俄羅斯的宣傳」，把這場戰爭歸咎於北約，也希望中國外交部發言人不要再說「關於美國生物武器實驗室的謊言，烏克蘭境內不存在這種實驗室」。

英國駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson）對外國外交人員、中國學生和學者組成的聽眾說：「如果俄羅斯為所欲為，全球將失序。」法國駐中大使羅梁（Laurent Bili）則表示，這場戰爭牴觸建立國際秩序的所有原則。

對於中國主張歐洲軍援烏克蘭拖長戰爭，吳若蘭和羅梁都出言反駁。據報導，論壇主辦單位以聯合國安理會5大常任理事國代表開展討論，為該場次作宣傳。

儘管該場次主題為聯合國與國際秩序，3位西方國家大使都藉機批評俄羅斯非法侵略烏克蘭，俄羅斯駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）駁斥這種說法。