國民黨智庫執行長、前立委柯志恩被提名參選高雄市長，隨即面臨綠營側翼排山倒海而來的猛烈攻擊，近日一名自稱旅美教授的「翁達瑞」指稱柯涉及「學術不倫」，國民黨今（4日）委託律師前往台北地檢署按鈴，正式提告「翁達瑞」，消息經轉發至社群平台Ptt後，引起鄉民高度熱議，大讚「撥亂反正值得嘉許」。

一名自稱旅美教授的「翁達瑞」1日在臉書指稱，國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。柯志恩對此發出7點聲明，強調「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，不排除依法提告，並求償1千萬元。今國民黨則委託律師於下午4時前往台北地檢署告發此臉書粉專。

柯志恩發出的聲明強調，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償1千萬元，將全數捐給公益團體。

對於藍營提告「翁達瑞」，Ptt鄉民紛紛表示「撥亂反正值得嘉許」、「告不告的贏不是重點，把用假名的側翼蟑螂抓到陽光下才是目的」、「這種人比Ptt更該實名制吧」。

但也有網友無奈指出「被抓出來也是會硬凹啦」、「這很難告贏，最後只會弄成被鄉民酸法院認證」、「跟臉書檢舉這粉專假名從不處理」、「法院認證的到嗎？這匿名粉專根本無敵」。