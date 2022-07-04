1名女網友日前發現懷了第三者的孩子，但對方不想要孩子，她因次欺騙男友，孩子是男友的，男友相當高興希望生下來，她則坦言「每當看到男友摸著我的肚子，露出開心微笑的樣子，我就覺得很對不起他」，因此發文問怎麼辦？不少網友都說應該告知男友真相，再好好決定是否生下來。

「應該讓男友知道嗎？」該女網友在Dcard上發文表示，她日前出軌男友，雖然做好保護措施，仍意外懷上第三者的孩子，而第三者並不喜歡小孩，她的男友卻非常喜歡孩子，她日前隱瞞真相向男友說懷孕了，男友開心地說想要生下來，她為此已煩惱了好幾個月。

男友不知道她肚裡孩子是小王的，還高興地希望她生下來，她則坦言「每當看到男友摸著我的肚子，露出開心微笑的樣子，我就覺得很對不起他」。(翻攝自Dcard)

該女網友說，如果向男友坦承出軌，很有可能換來分手結局，她說「現在每當看到男友摸著我的肚子，露出開心微笑的樣子，我就覺得很對不起他，心裡很酸、很難過，為什麼不是懷他的孩子，而是另一個不願意負責的男生的」，她為此發文詢問其他網友們該怎麼做。

其他網友紛紛留言「當然給他知道啊，還以為是自己的小朋友，結果是別人的，難道要等到後面發現才跟妳離婚告妳才開心」、「早點說清楚，不接受那至少還能流掉，但再拖下去，就是害了小孩和你接下來的人生」、「坦白和你男友講然後自己決定要不要拿掉，你的男友沒有義務要幫你負擔這個小孩」。