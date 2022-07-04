路透引述消息人士透露，大陸地產商恒大集團正試圖爭取境外債權人的支持，以推翻債權人向法院提出的清盤呈請。這名知情人士指出，恒大的目標是在8月31日的首次清盤呈請聆訊前，向法院提交債權人的支持以作為證據的一部分。

所謂的「清盤呈請」，指的是若企業負債過多，其債權人或公司成員可向法院提出清盤呈請，若聆訊後通過申請，法院會發出強制清盤令，要求公司變賣資產以償還債務、分配剩餘財產等。

恒大上周遭債權人佳盛環球（Top Shine）稱因未有履行回購旗下「房車寶」股份的投資協議，向香港高院提出恒大的清盤呈請。消息人士稱，恒大目前不考慮與佳盛環球達成庭外和解。

恒大港股自3月21日起停牌，停牌前股價1.65港幣。早前接獲港交所復牌指引，該公司須公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項等。

值得注意的是，恒大已是2022年以來第三家被提請清盤的大陸房企，另外兩家分別為大發地產和花樣年。不過IPG中國首席經濟學家柏文喜分析，由於這些企業的有效資產和業務都集中於大陸國內，境外的清盤裁決未必能夠得到境內法院的支援，因此債務人申請清盤一般只是為了給違約企業施壓，以促使其做出對自身有利的妥協而已。