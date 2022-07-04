瑞典和芬蘭外長4日與北約組織（NATO）舉行會談，正式啟動加入北約的進程。北約30個成員國的大使將於5日簽署芬、瑞兩國入盟議定書，開啟北約成員國批准兩國入盟的法律進程。

據新加坡聯合早報引據外電報導，土耳其放棄反對瑞典和芬蘭加入北約後，瑞典外長比爾特和芬蘭外長哈維斯托牽頭舉行了這一會談。

比爾特說，她4日前往布魯塞爾參加在北約總部舉行的會談，5日將參加簽字儀式。一名芬蘭外交官證實，哈維斯托也將參加會談和5日的簽字儀式。兩國外長將於5日與北約秘書長史托騰柏格舉行新聞發布會。

北約30個成員國的大使將於5日簽署瑞典和芬蘭入盟議定書，開啟北約成員國批准兩國入盟的法律進程。這個過程將長達數月。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭同時宣布放棄軍事不結盟地位，申請加入北約。6月底，北約在馬德里舉行的峰會上正式向兩國發出入盟邀請。土耳其、芬蘭和瑞典在北約峰會期間簽署一份備忘錄，確認土耳其同意芬、瑞兩國加入北約。

土耳其先前指責瑞典和芬蘭窩藏庫德工人黨，拒絕兩國加入北約。土耳其的立場改變，為北約擴大陣容掃清障礙。不過，土耳其總統艾爾多安表明，簽署備忘錄並不意味著土耳其一定批准兩國的成員資格，如果兩國不履行對土耳其的承諾，他將阻止兩國入盟。這讓北約其他成員感到不安，因為土耳其、芬蘭和瑞典並未全面披露達成哪些承諾，例如有關土耳其尋求引渡嫌犯的協議。