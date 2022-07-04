之前數度挑戰「點燈」都失敗，樂天桃猿4日不再讓機會溜走，在「姊姊」王溢正7局僅被敲1安、無失分好投帶領下，以4比1擊敗味全龍，也順利點亮上半季封王魔術數字M6。

王溢正本季先發、中繼兩頭跑，在球隊先發輪值出現空缺時他都能適時補上。本季王溢正面對龍隊3次都是先發出賽，單場最多都僅投6局，拿下2勝0敗，今天第4度交手，更是繳出7局僅被敲1安、無失分的表現，另投出3次三振、1觸身球，拿下本季第4勝。

成功壓制龍隊打線，自家打者也給予火力支援，面對龍隊先發投手廖任磊，桃猿在3局上陳晨威先敲出二壘安打攻佔得點圈，再靠隊友高飛球推進到三壘，成晉再補上適時安打助隊先馳得點。

4局上桃猿攻勢再起，梁家榮、林承飛連續安打攻佔一、三壘，朱育賢高飛犧牲打再下一城，7局上林立二壘安打又打回1分，9局上林立再用高飛犧牲打打回保險分。反觀龍隊整場只有3支安打，僅在9局下靠著拿莫伊漾安打打破鴨蛋，免遭完封。

桃猿今天獵龍成功，與第2名的統一獅勝差擴大至3場、領先中信兄弟4場、與龍隊則是有5場勝差，也讓桃猿點亮上半季封王魔術數字M6，但因另一地台南獅隊與富邦悍將的比賽打到2局下就因雨保留，沒有辦法幫助桃猿再下修魔術數字，最快9日有機會在台南封王，而富邦洋投羅力挑戰生涯百勝也要再等等。