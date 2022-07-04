在手機以外應用開始迎接旺季下，晶技（3042）6月營收站上11.89億元、創8個月以來新高，第二季營收為35.14億元，季增9.25％，但比去年同期下滑19.05％。法人表示，美系客戶拉貨旺季即將啟動，可望帶動晶技第三季營收比第二季再成長5％，然而在中國手機品牌不振下，晶技第三季石英元件本業營收恐怕難逃不如去年同期的命運。

晶技去年營運大好，不只是因為筆電需求強，更是受惠於中國智慧型手機品牌出貨量佳、大量囤貨，中國手機品牌從去年第四季開始就開始出現賣不動、調整庫存的動作，今年中國手機內需市場依舊不振，在上海、昆山封控後，中國內需顯得更疲弱，連618促銷大檔期手機銷售量都比去年同期大減25％。

幸好晶技除了智慧型手機之外還有許多其他應用，如網通、汽車第二季需求紛紛復甦，帶動6月石英元件營收比5月微增0.4％，加上6月的房地產收入躍升至1,224萬元，都讓6月整體營收來到11.89億元，比5月成長1.37％，累積第二季營收為35.14億元，季增9.25％，符合原先季增約1成的預期。

面對第三季，法人表示，美系手機客戶拉貨潮即將啟動，可望讓晶技依然有旺季可期，第三季營收有機會比第二季成長5％，以第二季營收來推算就是挑戰36.9億元，第四季營收則力拼與第三季持平。

但也因為中國手機不論是內需市場、還是外銷，今年下半年恐怕也都不太妙，比起去年晶技第三季營收衝上41.03億元來說，今年第三季在中國手機訂單依舊不佳下，第三季營收可能將比去年同期衰退，不過新台幣匯率對晶技有利，仍可望挹注毛利率與業外收入。