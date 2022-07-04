台灣輸往澳門的芒果連日被驗出外包裝有新冠病毒，遭澳門銷毀並禁止進口1周，農委會主委陳吉仲今重申「芒果不會確診」，世界衛生組織沒有科學證據指出芒果會傳染病毒給人，對於這樣的非貿易障礙感到相當遺憾。然而「芒果不會確診」的說法也讓大批網友傻眼，直呼「確診跟有病毒是兩件事」，「桌子、門把也不會確診啊！消毒幹嘛？」

陳吉仲今日出席「2022食育力五星城市頒獎典禮」，受訪時開頭就強調「芒果不會確診」，不會傳染給人，世界衛生組織也都沒有相關科學依據，對澳門連續2次這樣宣布實在很遺憾，澳門政府一定要提供相關科學證據，而且上一批輸往澳門的芒果是在6月15日之前，不理解為何現在還有這樣的事情發生，令人相當訝異。

相關報導經轉發至社群平台Ptt後，陳吉仲「芒果不會確診」的說法讓鄉民們相當傻眼，紛紛砲轟「以他的邏輯環境都不用消毒了」、「不是確診的問題，是有病毒」、「說些有貢獻的可以嗎？」、「確診跟有病毒是兩件事」、「桌子、門把也不會確診啊！消毒幹嘛？」

也有網友狠酸「不如做成芒果乾在台灣很好賣」、「民主的芒果又要來囉！國軍弟兄們大口吃」。