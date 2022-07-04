德國與荷蘭港口怠工和罷工造成歐洲大塞港，欲運往美國的貨櫃在港口堆積如山，當中不乏雙B名車、各式汽車零件與宜家家居（Ikea）的家具，可能需要數個月才能消化完畢。

透過貿易數據供應商ImportGenius的資料發現，堆積在歐洲港口的產品包括鋰電池、組裝完成的汽車，以及各式各樣的汽車零件和底盤，皆是汽車業不可或缺的零組件。

此外，根據美國海關近期文件顯示，賓士、寶馬（BMW）和福特汽車，宜家的家具、家飾與地板產品皆在其中。

愷瑞國際物流（Crane Worldwide Logistics）歐洲、中東和非洲海洋產品主管布勞恩（Andreas Braun）表示，「美國進口商需要提前4至5周查看是否有船隻，這不是正常現象。若是夠幸運能在船上訂到艙位，還得設法在腹地找到空貨櫃。」

布勞恩指出，德國與荷蘭塞港問題正逐漸蔓延至歐洲其他港口。船舶抵達和貨櫃裝卸延誤，可使用的貨櫃與卡車短缺，皆變得屢見不鮮。根據航運諮詢機構Sea-Intelligence數據，全球只有三至四成的船舶能準時抵達。

雪上加霜的是，從腹地或港口移動空櫃或滿櫃也遭遇挑戰，因為怠工與罷工造成鐵路堵塞。

進口商要擔心的問題不只有塞港，缺櫃還可能推高價格。這些成本可能轉嫁給消費者，進而加重通膨壓力。

布勞恩表示，罷工確實造成巨大影響，讓塞港的問題十分嚴重，即便之後不再有罷工，未來3個月情況可能依然混亂。

部分航運業者將貨櫃從德國港口轉至荷蘭安特衛普和鹿特丹，造成港口堵塞，然後產生骨牌效應，引發貨物運送延誤。從歐洲出發至美國東岸的船舶將會延後抵達，待貨櫃裝上船後，預期抵達美國的時間可能延後7至9天。