豆腐料理方式多變，是餐桌上常見食材之一，不過要如何將盒裝豆腐完美倒出來，對許多人來說是相當棘手的問題，就有男網友感嘆，自己十年來從未將豆腐完整的倒出來過，引來內行人透露正確手法，「翻過來角落用剪刀或刀子切一個小洞，空氣跑進去，自然可以完整拿出來」。

一名男網友昨（3日）在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，畫面中一塊豆腐已從盒子內倒出，但表面有著明顯缺角，仔細一看右方盒子，才發現缺少的部分還殘留在盒子內，讓他崩潰直呼，「這豆腐，我十年來沒有一次倒過完整的」，他也分享自己倒豆腐的方式，先將盒裝豆腐倒過來，再拿刀敲3下。

貼文一出，不少網友無奈留言，「我二十年來都沒倒過一次完整的」、「沒完整倒出來過+1」、「每次倒豆腐都像在開盲盒」，還有人笑稱，「把不完整的切掉就變完整了」、「沒差啦，一樣是要吃掉的」。

至於該如何將盒裝豆腐完美倒出？內行人透露正確手法，「翻過來角落用剪刀或刀子切一個小洞，空氣跑進去，自然可以完整拿出來」、「底部用刀子切一個小洞，就會破真空了」、「切開盒子底部的一角，有空氣進去就容易完整倒出來」。

此外，也有網友分享其他方式，包括「直接反過來，連盒子一起切一半就好了」、「我都直接盒子對半切下去」、「用手擠壓盒子的側邊，壓出空隙讓空氣進入，就能順利完整的取出豆腐」、「倒過來用手拍一下，前提是前面的膜要撕開完整」。