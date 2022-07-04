歌手朱俐靜今(4日)驚傳已於昨(3)日癌逝，不少歌壇及演藝圈友人突聞噩耗紛表悲痛；朱俐靜當年是在《超級偶像》奪下冠軍後出道，該屆第二名的昔日勁敵楊蒨時得知此消息，也惋惜地在臉書發文寫道：「成為天使的妳，相信妳的心願在天堂都得到完美的滿足了」，並說會記得她的笑容。

朱俐靜驚傳癌逝噩耗，根據《三立新聞網》報導，楊蒨時得知消息後「非常震驚」，她表示兩人大多是在工作場合遇到，還有每年10月會舉辦的《超偶三》的聚會；楊蒨時回憶，印象中的朱俐靜總是很豪爽的大笑，是個開朗樂觀的女孩，似乎也總是報喜不報憂；後來聽說她生病，大家見面時看她氣色很好，以為她控制得不錯，沒想到今傳出噩耗，讓她錯愕又惋惜。

《超偶三》昔日勁敵朱俐靜的驟然離去，讓楊蒨時不敢置信。（圖／取自楊蒨時臉書）

楊蒨時在《超偶三》最終獲得第二名成績，比起前後任的亞軍符瓊音、李婭莎，她「畢業」後的音樂路或許沒那麼寬廣，但她曾在《台灣那麼旺》唱了105首歌，分數幾乎都在90分以上，實力頗受肯定。她與冠軍朱俐靜也是好友，驚聞噩耗的她在臉書不捨寫道：「再怎麼不敢相信也得被訊息敲醒。成為天使的妳，相信妳的心願在天堂都得到完美的滿足了。 #記得妳的笑容」，昔日在《超偶三》冠軍舞台對決的勁敵身影只能留下追憶。