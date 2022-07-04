德國能源危機愈演愈烈 漢堡擬限制熱水用量 23:502022/07/04 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰爭造成的能源危機愈演愈烈，迫使德國第二大城漢堡考慮限制熱水用量。漢堡市議會環境議員科斯坦（Jen Kerstan）表示，政府可能在特定時段限制熱水，因為當地正處「嚴重天然氣短缺」。 BDEW籲德國把風力發電用地比率目標提高一倍 美國烤肉派對 費用大漲逾一成 德國妥協 歐盟2035確定向燃油汽車說再見 #漢堡 #熱水 #德國 #能源危機 #愈演愈烈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 縣府攜手摩斯漢堡 台東紅烏龍全台門市喝得到 13:392022/07/01 生活 破百歲仍要為暴行負責 前納粹集中營看守被判5年 09:012022/06/29 國際 響應減塑 自備環保杯至摩斯漢堡消費享每杯折5元優惠 21:232022/06/30 財經 菲律賓呂宋島附近地震 規模6.0 03:592022/07/01 國際 SCFI連三跌 運價拚Q3回穩 04:102022/07/02 財經要聞 台東特色紅烏龍 全台摩斯喝得到 04:102022/07/02 地方新聞 亞洲能源危機四起 恐波及全球 04:102022/06/28 全球財經 《國際產業》提高風電土地開發 德國產業團體疾呼 12:282022/06/30 財經 單親爸全勤27年退休 漢堡王餞別禮超寒酸 網友看不下去豪捐460萬 09:242022/06/28 國際 福斯CEO：德國政府嚴重低估陸對德繁榮的貢獻 12:212022/07/02 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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