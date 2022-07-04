美國會兩黨協商一年還未達成共識的《美國創新與競爭法案》（USICA）近日又出現變數，因為參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）揚言，若民主黨繼續推動氣候與處方藥預算談判，他將阻撓創新競爭法案立法。

麥康納近日於推特發文表示：「讓我把話說清楚：只要民主黨執意推動協調法案，就不會有兩黨支持的《美國創新與競爭法案》。」

麥康納選在此刻放話令許多國會助理感到緊張，因為目前國會休會，要到7月下旬才展開新會期。假設國會在7月底前無法通過上述任一法案，立法程序將因11月期中選舉而繼續延宕，屆時許多製造商承諾的美國投資計畫可能生變。

《美國創新與競爭法案》內含的晶片法案預計支出超過520億美元發展美國半導體製造研發，吸引台積電、英特爾、格羅方德等晶片大廠在美投資設廠，但這些業者都在近日警告，若美國立法程序一再延宕將縮減投資規模。

白宮稍早表示兩黨支持的《美國創新與競爭法案》能強化美國對抗中國的競爭力，卻遭到麥康納「挾持」。