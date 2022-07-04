澳洲東南部近遭遇暴雨襲擊，最大城市雪梨有3.2萬居民接到撤離通知，為不到一年半來的第四次、而且可能是最嚴重的一次水患做準備。新南威爾斯省已經向3.2萬名民眾發出撤離令，並預期本周接獲通知的人數將持續增加。