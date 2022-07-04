暴雨來襲 雪梨撤離逾3萬居民 23:512022/07/04 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲東南部近遭遇暴雨襲擊，最大城市雪梨有3.2萬居民接到撤離通知，為不到一年半來的第四次、而且可能是最嚴重的一次水患做準備。新南威爾斯省已經向3.2萬名民眾發出撤離令，並預期本周接獲通知的人數將持續增加。 特斯拉關一辦公室 裁200人 輸澳門芒果遭檢出新冠 農委會稱未收到通知 澳洲東岸豪雨灌頂大壩溢流 新州令逾3萬人撤離 #撤離 #雪梨 #暴雨 #通知 #來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大豪雨襲雪梨南部恐引發洪災 居民接令撤離 11:372022/07/03 國際 澳門稱台灣芒果驗出新冠 陸委會：未通知我方 19:252022/07/01 兩岸 海豚誤闖高雄港 海保署發警報護航 04:102022/07/03 地方新聞 芙蓉颱風釀災！香港貨輪「斷兩截」畫面曝 30名船員棄船逃生 18:242022/07/02 兩岸 機車定檢數連5年居冠 高市推簡訊代替紙本通知 12:332022/06/26 生活 北市雨彈來襲 驚傳樹倒砸車災情 04:102022/06/26 地方新聞 新盜刷危機 自願綁卡大破財 04:102022/06/29 財經要聞 午後暴雨太猛！台北101大樓「整棟被消失」 驚人畫面曝 16:472022/07/04 生活 高雄機車定檢通知e化 提升到檢率 04:102022/06/27 地方新聞 台中昨午後暴雨釀災 豐原警火速排除幸無傷亡 09:462022/06/30 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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