台灣微軟旗下「Windows」官方臉書粉絲團擁有4千萬名粉絲，今（4）日上午驚傳被盜帳，不僅封面圖片和大頭貼都遭刪除，公司地址也被改為越南胡志明市，最慘的是連管理團隊也被踢出，直至深夜也無法復原。
台灣微軟消費通路事業處資深行銷協理白慧蘭今天上午在個人臉書發文表示，Windows粉專被駭了，地址搬到胡志明市，Cover Photo被移除，管理團隊整組被踢出去，「這個資安......是要讓花了精力、花了台幣經營粉專的企業，該如何是好呢？」
由於臉書設定粉絲專頁只能經由管理員的個人帳號登入，也只有管理員可以新增或移除用戶，如果粉絲專頁遭人控制，表示粉絲專頁管理員的帳號已遭人盜用，只能向Facebook申訴處理，才有機會救回粉專。
不少網友也到粉專留言朝聖，「祝帳號早日拿回」、「4000多萬人的粉專被盜」、「恭喜微軟台灣遷居胡志明市」、「有教學怎麼防盜嗎」、「意外爆紅，之前都不知道有這個粉專」。
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