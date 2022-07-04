不可以色色！有「大馬周子瑜」之稱的女星曾樂晴（Stella Chen）過去曬出她去泰國旅遊時，被動物園紅毛猩猩襲胸、索吻的趣味畫面，當時引發一陣網路熱議。沒想到近日又傳出泰國紅毛猩猩對美女遊客「伸出魔爪」，將兩隻手放在辣妹的雪白UU上，還露出一抹邪惡的笑容，影片在網路上瘋傳，台灣網友看了暴動直喊：「工讀生別裝了」、「工讀生快出來！」。

綜合外媒報導，一名正妹女遊客在6月27日前往泰國曼谷沙法里「野生世界」動物園（Safari World），體驗該園區遠近馳名的「與紅毛猩猩合影」活動；但從曝光的畫面可見，該辣妹女遊客正坐在鞦韆上，而紅毛猩猩在她的背後露齒微笑，還伸出兩隻「鹹豬手」放在妹子的雪白UU上，接著下一秒還得寸進尺「索吻」，把該女遊客逗得靦腆燦笑。

（影片來源取自《Sounds of Nature》若有移除請見諒）

這段28秒影片立即在網路上瘋傳，有網友表示，紅毛猩猩的摸胸舉動可能是經過後天訓練，因為知道這樣做才能製造話題，藉此吸引更多遊客上門朝聖；還有網友指出，這隻紅毛猩猩也不一定是公的，有可能是母猩猩。而台灣網友則被這隻紅毛猩猩的「公然猥褻」舉動笑翻，紛紛留言：「這不是紅毛猩猩吧？是工讀生」、「別躲了，我知道裡面藏著一個人」、「工讀生快出來」、「放開那正妹」、「不可以色色！」，「笑」果十足。

泰國動物園的紅毛猩猩擅長搞笑互動，逗得正妹女遊客笑到花枝亂顫。（圖／取自YouTube）

根據「國際野生動物保護」（Wildlife Conservation International）組織的猩猩保育項目網站，紅毛猩猩與人類的親緣關係密切，DNA與人類的相似度高達97%，也是所有野生動物中智商最高的；由於牠們所生活的馬來雨林棲地遭到破壞，濫捕濫殺的狀況不斷，無論是蘇門達臘猩猩（Pongo abelii）或婆羅洲猩猩（Pongo pygmaeus），都已被列為極危（Critically Endangered）物種，其野生族群正有非常高的可能性即將面臨絕滅。