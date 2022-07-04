每次被蚊子叮咬後，我們總會苦惱「為何蚊子老是叮我？」同時，我們也希望改變自己的體質，降低被蚊子叮的機率。美國康乃迪克大學免疫學助理教授王鵬華(Penghua Wang)領導的研究團隊，可能找到這個問題的相關線索，原來是病毒在作祟，同時他們也找到吃什麼可以降低被叮的機率。

科學警報(Science Alert)報導，王博士表示：「我和我的同事發現，一些病毒可以改變一個人的體味，使其對蚊子更具吸引力，從而使病毒更廣泛的傳播。」

蚊子有不同的偵測系統來定位潛在宿主，其中包括體溫和呼吸排放的二氧化碳，以及特殊化學氣味，病毒所操作的就是化學物質的濃度。

先前的實驗室研究發現，曾感染瘧疾的老鼠，體味發生了變化，這使它們對蚊子更具吸引力。因此研究團隊想知道其他的蚊媒病毒，比如登革熱、黃熱病，或是茲卡病毒，是否也會改變宿主的氣味，使它們更容易招蚊子。

為了調查這一點，研究團隊將曾經感染登革熱與茲卡病毒的老鼠，與未曾染病的老鼠放在玻璃實驗箱的兩邊，蚊子則放在中間，3個隔間都以蚊帳擋住，觀察蚊子會被哪邊吸引

在排除二氧化碳與體溫的因素後，可以確定更多的蚊子選擇飛向曾經染過蚊媒病的的小鼠那一側，這確定了感染過登革熱的小鼠，更容易吸引蚊子。

實驗的下一步是要瞭解哪一種化學物質在吸引蚊子，團隊從受感染小鼠散發的氣味中，分離出20種氣態化合物，最終鎖定了其中3種物質，最能刺激蚊子的觸角出現顯著反應。

當我們將這3種化合物，應用於健康小鼠的皮膚，和人類志願者的手上時，與對照組相比，又確定「苯乙酮」吸引了最多的蚊子，調查後發現，受感染的小鼠產生的苯乙酮，是未受感染小鼠的10倍。

另一個明確的證據是，曾經感染過登革熱的患者，腋窩所收集的氣味分子，也確實有著比健康人更多的苯乙酮。

這些發現表明，登革熱病毒、寨卡病毒，都會使遭感染的宿主釋放更的苯乙酮，從而使他們對蚊子更具吸引力。換言之，即使康復以後，患者的身體仍然變成蚊子喜愛的體質。

苯乙酮又稱乙醯苯，化學式為C8H8O，一種常用作香水香料的化學物質，也是一種代謝副產物，通常由生活在皮膚和腸道中的某些細菌產生。所以研究團隊猜測，如果除去皮膚上的苯乙酮細菌，或許可以降低對蚊子的吸引力。

姞果發現確實如此，雖然與未感染的小鼠相比，蚊子仍然更容易選擇曾感染的小鼠所吸引，但吸引力確實有所降低。結論是，皮膚微生物是苯乙酮的重要來源，這也說明了與洗完澡相比，滿身汗臭更容易吸引蚊子，因為皮膚微生物的數量不同。

研究團隊發現，一種常見的芽孢桿菌(bacillus)是主要的苯乙酮生產者，並且在受感染的小鼠身上的數量顯著增加。這表示病毒能夠通過改變皮膚的微生物組成，來改變宿主的氣味。

既然都走到這一步了，研究團隊就要設法阻止苯乙酮的產生，他們發現，從受感染的小鼠身上的芽孢桿菌之所以增生，可能與一種重要的抗菌分子「 RELMα」 的濃度下降有關。也就是說，病毒阻止了RELMα的正常發揮，使得皮膚的菌落變多。

那麼，只要促進RELMα的恢復濃度，應該就可以阻止芽孢桿菌的增生。幸好這並不困難，維他命 A及其相關化合物，可強烈促進RELMα的產生。因此，給受感染的老鼠餵食了維生素A以後，就發現受感染小鼠身上的RELMα分子確實恢復到正常水準，皮膚上的芽孢桿菌數量也明顯減少，使得它們終於不再特別吸引蚊子。

上述的研究都是小鼠階段，因此研究團隊接下來就要進行人類模式的調查，研究膳食維他命 A 或其衍生物，是否可以減少遭蚊子叮咬的機率，從而長期減少蚊媒疾病。