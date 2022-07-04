前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮4日指出，6月29日北約峰會，美俄做了一項大交易，正式告知烏克蘭，不希望烏克蘭申請加入北約，同時通過芬蘭瑞典入會，同時承諾不在芬蘭瑞典駐軍，俄羅斯自蛇島撤軍。郭正亮強調，最慘烈的就是烏克蘭喪失20％的烏東工業區領土，4000萬人口，GDP只剩1100億美元，人均GDP不到2500美元，比越南還要低，1500萬難民流離失所，重建需要6000億美元。

郭正亮4日在《觀點--亮點交鋒》網路直播中表示，這次北約峰會各方各有所得，但是在同一天，CNN爆料，拜登早在6個月前密謀芬蘭瑞典加入北約。去年6月，美國就跟烏克蘭說可以申請加入北約，但美國後來也希望芬蘭瑞典加入北約，但當時芬蘭瑞典非常害怕。到了去年12月，拜登向烏克蘭保證，加入北約掌握在烏克蘭自己手裡。

普丁在2月24日入侵烏克蘭，拜登指責普丁是殺人犯，不能再掌權。此時美國透過媒體讚揚澤倫斯基是英雄典範，同時對俄羅斯進行千項制裁，也向烏克蘭投入90億美元軍援。但是到了3月中旬，紐約時報又報導北約不會很快讓烏克蘭加入北約。到了4月，烏克蘭戰事不順，英美媒體開始擔心援烏武器外流。

郭正亮直言，烏克蘭自從1991年蘇聯瓦解後，就是武器外流最嚴重的國家，美國早就知道了。到5月19日，紐約時報社論又說美國對烏克蘭戰爭並未準備好。郭認為，怎會有這種事？不是很奇怪？去年12月還說烏克蘭可以加入北約，3月還說澤倫斯基是英雄，現在又說美國沒有準備好？

郭正亮進一步認為，因為通膨嚴重，壓抑俄羅斯的招數沒用，所以歐美又回到現實利益、地緣政治，5月31日紐約時報又開始檢討美國政府犯了那些錯誤，到6月30日，紐約時報開始肯定普丁走出危機，意味著6月29日北約和俄羅斯的交易很棒，對美國來說，已達成政治與軍事目的，然後把烏克蘭交易掉了。

郭正亮強調，最慘烈的就是烏克蘭喪失20％的烏東工業區領土，4000萬人口，GDP只剩1100億美元，人均GDP不到2500美元，比越南還要低，1500萬難民流離失所，重建需要6000億美元。