政治人物論文門再起！國民黨台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲政府標案的研究報告，她預告5日上午10點召開記者會提出證據。

王鴻薇表示，她會提出可以證明林智堅的論文完全抄襲的證據，而且抄的竟然是政府標案的研究報告。

王鴻薇指出，當官是一時的，人格是一輩子的，「林智堅勸你盡快退選，不要侮辱新竹、桃園市民的智商。」

她還酸說，「對了，翁達瑞請你也來看看林智堅的論文。」

王鴻薇說，竹科管理局於2007年底招標，由中華大學得標，2008年6月寫完結案報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，林智堅7月才提出論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。

王鴻薇痛批，內容幾乎都雷同，包括題目、研究方法、文獻、錯字也幾乎相同，引用的調查連小數點都一樣。

王鴻薇表示，林智堅抄襲的對象是竹科管理局公開招標的委辦案，等於是抄襲政府財產，情節比一般學術抄襲還嚴重，記者會將公布兩份報告給大家比對。