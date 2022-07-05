38歲阮姓女子被依刑法毀損、恐嚇及縱火罪，移送新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

阮女用來犯案的汽油瓶。（警方提供／李奇叡新北傳真）

屋主的生財工具計程車後保險桿燒毀。（警方提供／李奇叡新北傳真）

另一台屋主女兒的機車椅墊和龍頭被燒得焦黑。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區日前一名38歲阮姓女子因為被分手，和前男友要求復合又被拒絕，心生不滿，竟持5個裝有汽油的瓶子至男方家縱火，幸消防趕抵撲滅火勢，才未形成更大災難，全案訊後依毀損、恐嚇以及縱火罪移送法辦。

警消2日凌晨0時12分獲報，中和區民享街一戶門口傳出火災，幸好屋內民眾已經逃離屋外，消防人員也快速趕赴現場拉起水線，在10分鐘內將火勢撲滅。警方調查後發現，地上有一個裝有寶特瓶、塑膠瓶的塑膠袋，推測有人縱火。

警方詢問屋主的兒子50歲洪姓男子後才得知，他與阮女剛分手，兩人1日深夜曾在他住處談判，而後家中就發生火災。屋主的生財工具計程車後保險桿燒毀，另一台屋主女兒的機車則是椅墊和龍頭被燒得焦黑。

警方隨即調閱監視器，果然查到阮女曾帶著5個汽油瓶至此，且離開後就發生火災，有縱火嫌疑，因此當日凌晨便持拘票赴阮女住處逮人。

阮女坦承，因為不滿被提分手，要求復合又被拒，才決定帶著汽油瓶和打火機，至前男友住處犯案，警訊後被依刑法毀損、恐嚇及縱火罪，移送新北地檢署偵辦。