足球「正確比數」簡單、好玩、賠率高，場場都可以「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大，受到愈來愈多人喜愛，大家也頻頻把大獎抱回家，有購券者除「單買」2張外，也加碼買1張「串2關」的「正確比數」，讓他多抱回3,575,000元獎金，他是怎麼買的，今天就來跟大家分享一下。

運彩眉角--足球「正確比數」加碼1張「串2關」讓他多抱回3,575,000元獎金。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，廣受大家的喜愛，總共有36個選項，包括客勝15個、主勝15個以及和局6個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大。

足球「正確比數」。（台灣運彩提供）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

運彩「串關」。（台灣運彩提供）

5/23(一)台中北屯區投注站的位購券者挑了2場足球賽事的「正確比數」投注，分別「單買」1張1,000元「仙台維加塔Vs. 大宮松鼠 正確比數4:2 賠率55倍」以及「單買」1張1,000元「東京綠茵Vs. 秋田藍閃電 正確比數3:3 賠率65倍」，也加碼了1張「串2關」1,000元「仙台維加塔Vs. 大宮松鼠 正確比數4:2 賠率55倍」串「東京綠茵Vs. 秋田藍閃電 正確比數3:3 賠率65倍」，讓2場的賠率連續相乘可以高達3,575倍，比賽結果全數命中，3張彩券合計抱回高達3,695,000元獎金，加碼的那1張「串2關」彩券讓他多抱回3,575,000元，真是猴腮雷。

加碼1張「串2關」讓他多抱回350萬獎金。（台灣運彩提供）

買足球「正確比數」第一張彩券。（台灣運彩提供）

買足球「正確比數」第二張彩券

買足球「正確比數」第三張彩券。（台灣運彩提供）

從他抱回3,695,000元的投注內容來看，有以下幾個特點，1.選擇賠率相對高的足球「正確比數」玩法。2.專挑大比分、賠率介於50～65倍之間的賽事。3.加碼投注1,000元「串2關」讓賠率可以連續相乘高達3,575倍，擴大可能中獎的金額。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。