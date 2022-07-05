台股今年以來已經下跌超過2成，讓不少投資人慘哀號。有散戶看好股市景氣，決定放棄原本的定存投資方式，借了300萬投入股市，沒想到目前已剩不到100萬，話題引起網友們熱烈討論，有網友認為，投資方法有很多種，最重要的是如何控制風險，才會決定最後是什麼下場。

過去兩年台股牛市走到頂峰，熱錢紛紛投入股市，台股大盤一度衝上歷史新高的18619點，然而今年受到通膨、升息及消費需求下滑等因素影響，全球股市都出現重挫，台股自然也躲不過，年初至今大盤已暴跌超過2成，落入技術性熊市的慘況。

有位網友在PTT論壇上發文表示，朋友本來是定存小資族，由於前兩年股市不錯，他也因此開竅，了解投資理財的重要性，「熟悉股性，在區間低買高賣，有時當天就有價差直接沖掉，一天就多賺了好幾萬，也去借了300萬加碼投資。」

不過台股近來走勢相當疲弱，朋友也因此出現虧損，「最近朋友聚餐時，我才知道他有去借錢買股票，然後說目前剩不到100萬，後面就是一堆他要怎麼找錢去還錢的故事。」原Po感嘆，我現在才知道，原來真的有「一般的上班族」會去借錢買股票的事情。

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為投資理財還是需要量力而為，「其實很多這樣的人，還有人教借錢存金融股的」、「如果真的沒人，那些信貸電話專員是都失業了」、「借錢買股，真的只有蠢字」、「一般的散戶還是乖乖拿閒錢買股票就好了，不要自以為股神。」

此外，有部分網友認為，借錢、開槓桿並沒有絕對的對錯，最重要的還是心態與自身能力，「不是借錢的問題，而是投資者自身投資水準的問題」、「有借有還其實沒什麼問題，很多人也借錢開公司、買房」、「借錢買股票本來就沒什麼，風險控管好即可」、「借錢買股沒啥，慘的是交易賠錢。」