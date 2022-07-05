水分是生命不可或缺之物，存在於食物與空氣中，從你呱呱墜地到離開人世期間，你的身體為了讓你活下去，會本能性地渴求食物、空氣與水分。你明白植物缺水時會如何，它們會枯萎死亡，你的身體缺水時也會如此，水分顯然相當重要。

什麼是高含水食物？

想一想，我們居住的星球有超過百分之七十都是水，而你的身體也有百分之七十是水分，那麼，若要使身體維持在最佳狀態，你的飲食也必須有至少百分之七十的水分。

你必須補充水分才能維生。此刻有些人大概會說：「哈！那太棒了！我每天都喝八大杯水。」但我指的並不是喝水。我說的高含水食物是指生長於大地，天生就含有極高水分的兩類食物，只有兩類食物能符合要求，那就是水果與蔬菜。其他的都是濃縮食物；濃縮的意思是水分被排掉了，可能是加工或是烹調過程所致。

我並不是要你只吃蔬菜水果來減重，我的意思是，既然我們體內有百分之七十的水分，飲食中的含水量就該接近百分之七十，這代表飲食要以蔬菜水果為主，另外百分之三十則是濃縮食物，如麵包、榖類、肉類、乳製品與豆類等。

滋養與潔淨的生命之水

我們需要這麼多水分，有兩個極為重要的原因，也正是為何光喝水無法符合滋養與潔淨身體的要求。因為水分會將食物中的養分運送至身體所有細胞中，接著再將有毒廢棄物排除。

所有人體內含有的營養需求──維生素、礦物質、蛋白質、胺基酸、酵素、碳水化合物與脂肪酸，這些維生所需的養分，蔬菜水果當中全都有；蔬菜水果中的養分，都是藉由水分進入體內負責吸收營養的腸道，若你攝取高含水食物，表示你攝取了含有人體所有必要養分的食物。

有些人可能會說：「我每天都會吃維生素與礦物質的營養補充品。」然而，我指的並不是這種人工營養，能夠被人體利用的維生素與礦物質，是在果園或菜園中就能大量獲取，而不是從藥房買來的。

除了運送養分到人體之外，水分還能進行清除體內廢棄物的必要機能。就本課程的目的來說，清潔與排毒同樣重要，在尋求減重時，這兩種作用同樣不可或缺。

你所擁有的一切，無論是什麼，若要使其乾淨，就必須定期清洗它，但是，我們的飲食與生活方式從來不曾使體內充分清潔，難怪有那麼多人過重，也有那麼多人生病。我的意思是，某些人在數十年來，甚至是一生以來，都不曾採取必要的方法將體內的有毒廢棄物排出體外，要達成這項目標的唯一方法，就是攝取高含水食物。記住，光喝水並沒有用，因為飲用水無法像蔬菜水果中的水分一樣，將酵素與其他維生所需的元素帶入體內。只要能時常補充水分，人體的三大循環機能就能順利運作。

從現在開始，每當你看著將要吃下肚的食物，只要這麼做就對了──看著那盤你即將吃進體內的食物，問自己以下這個簡單的問題：「這餐是否以蔬菜水果為主呢？」這是個重要的問題，要經常如此自問，就這麼簡單。我即將吃下肚的食物會使體內清潔（幫我排毒），或是使體內阻塞？

(本文摘自《888生理時鐘高效瘦身》/柿子文化)

【內容簡介】重磅不是罪，就怕胖出病；節食千百計，體脂離不去。減肥恆久遠，脂肪永流傳，全因節食失敗率高達90％！明知節食會折磨你的身心靈，卻還是只能裝堅強、毒雞湯喊話：「人在吃，秤在看，好身材只留給有意志力的人啊啊啊。」

如此扎肉又扎心的OS，我們聽到了！打造易瘦體質哪有那麼難？全因你不知道生理時鐘888。只要在對的時段吃對食物，吃飽喝足還能健康瘦。

【作者簡介】哈維．戴蒙（Harvey Diamond）＆瑪莉琳．戴蒙（Marilyn Diamond）

哈維與瑪莉琳在「888飲食」課程中已貢獻數十年心力，是健康生活的領域中知名的教師兼講者。

哈維在加州聖塔芭芭拉整體醫療研究中心，教授營養學課程，曾獲得最高認證榮譽，也在德州奧斯汀的美國健康科學院授課，是健康飲食類研討會的卓越主講者。

瑪莉琳是紐約大學優等生榮譽學會的優等畢業生，在美國健康科學院獲得營養諮詢認證。瑪莉琳是居家烹調研究院的主任，教導將健康食材與各國美食烹調技術結合的課程。