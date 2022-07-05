能量對排出體內的有毒廢棄物很重要。若我們能經常排出體內的有毒廢棄物，就能時常減輕體重，而且不會復胖，而身體要有足量的可用能量才能進行排毒。

人們發現，特定的飲食組合比其他組合更容易消化，能更有效率的讓身體得到能量，沒什麼比適當的飲食搭配更有用。

飲食搭配告訴我們：人類的胃部無法在同時間消化超過一種濃縮食物。只要是蔬菜水果之外的，都是濃縮食物。適當的飲食搭配意謂著，人類的胃無法同時消化超過一種濃縮食物，你應該一次只吃一種濃縮食物，就這麼簡單。

肉＋馬鈴薯，難怪你會胖

體重過重的問題，有一大原因必須歸咎於我們吃下的食物過於雜亂且隨意搭配。大家吃過肉搭配馬鈴薯嗎？魚配米飯、雞肉配麵條或麵包配乳酪也都是一樣的道理。想像一下你正在大啖牛排，牛肉進到胃裡，這種蛋白質需要特定消化液來分解，而此時你要接著吃下烤馬鈴薯。

等等，馬鈴薯是蔬菜耶！？沒錯，馬鈴薯是蔬菜，若你吃進口中的是生馬鈴薯，進到胃裡就是高含水食物，但只要烤過了，大部分的水分都會消失，變成相當濃縮的澱粉口感。如此濃縮的澱粉進入胃中跟牛肉混在一塊兒，而要分解澱粉需要鹼性的消化液──當酸鹼結合時會變成什麼？沒錯，兩者會互相中和。

需要用來分解牛排和馬鈴薯的消化液相互中和了，那要如何消化食物？因為身體最優先的機能就是消化食物，於是身體會分泌更多消化液，但這需要時間與能量。新的消化液進入胃部，然後呢？又再次相互中和，現在，身體又需要更多能量來分泌更多消化液到胃部，這段過程要花很長的時間。

食物留在胃裡這麼久，大部分的蛋白質都已經腐敗，大部分的碳水化合物也已經發酵，食物一旦經過腐敗跟發酵作用，便無法被人體所利用，經過這些作用之後的養分，也無法被吸收至健康的細胞之中。腐敗或發酵的食物會在體內產生毒素，通常還伴隨了放屁、胃腸脹氣、消化不良，在種種慘況之後，還有胃藥來攪局──我們是地球上唯一在吃下食物後，還得吃藥將食物排出腸道的動物。

遠離腐敗與發酵作用

飲食搭配原則所表達的只有一點：我們不希望浪費能量，不希望食物在胃裡腐敗八小時，又在之後的二十小時內，把腸子搞得一團亂。

我們希望食物進入胃後，大約只停留三小時，而且不腐敗、不發酵、不脹氣、不一直放屁、不胃灼熱、也不要消化不良後還得吃胃藥；我們希望食物快速又有效率地通過腸道，方法就是一次只吃一種濃縮食物，不能吃兩種以上。

同時吃下兩種濃縮食物，會造成食物腐敗，而腐敗的食物無法被吸收！不恰當的食物搭配會大幅阻礙吸收與排除循環。

有個簡單的方法能避免這項問題，想要吃牛排、魚肉或雞肉，那就吃吧！只需記得如果你想吃肉，那這就是這餐唯一的濃縮食物，也就是說，你不該再吃其他濃縮食物了，不能再吃馬鈴薯、米飯、麵、乳酪或麵包，只能搭配高含水食物，像是花椰菜或櫛瓜，或任何你想吃的蔬菜──蔬菜並不需要特別的消化液，無論是中性、酸性或鹼性消化液都能使其分解，你可以把花椰菜與櫛瓜稍微蒸過，或用炒的、煎的──但要記得烹調得愈久，養分與水分含量就會愈少。

(本文摘自《888生理時鐘高效瘦身》/柿子文化)

【內容簡介】重磅不是罪，就怕胖出病；節食千百計，體脂離不去。減肥恆久遠，脂肪永流傳，全因節食失敗率高達90％！明知節食會折磨你的身心靈，卻還是只能裝堅強、毒雞湯喊話：「人在吃，秤在看，好身材只留給有意志力的人啊啊啊。」

如此扎肉又扎心的OS，我們聽到了！打造易瘦體質哪有那麼難？全因你不知道生理時鐘888。只要在對的時段吃對食物，吃飽喝足還能健康瘦。

【作者簡介】哈維．戴蒙（Harvey Diamond）＆瑪莉琳．戴蒙（Marilyn Diamond）

哈維與瑪莉琳在「888飲食」課程中已貢獻數十年心力，是健康生活的領域中知名的教師兼講者。

哈維在加州聖塔芭芭拉整體醫療研究中心，教授營養學課程，曾獲得最高認證榮譽，也在德州奧斯汀的美國健康科學院授課，是健康飲食類研討會的卓越主講者。

瑪莉琳是紐約大學優等生榮譽學會的優等畢業生，在美國健康科學院獲得營養諮詢認證。瑪莉琳是居家烹調研究院的主任，教導將健康食材與各國美食烹調技術結合的課程。