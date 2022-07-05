最近中國大手筆訂下292架空中巴士客機的消息震撼了國際航空界，加上不久前其自產C919客機完成試飛即將取證交付的進展，現出中國在國際商業航空的雄心壯志。不過，曾被視為中俄聯手對抗美國與歐洲民航業的CR929寬體客機，卻傳來俄方可能退出的合作項目的壞消息。這個項目在中俄技術合作與對抗歐美的商業策略上本來就有缺陷，國內外分析人士都認為，這個要與美歐民航巨擘抗衡的項目，最後可能還得落回中國手中獨力開發。

在2018年第12屆中國國際航空航天博覽會上展出的CR929遠程寬體客機1:1樣機駕駛艙內部。（圖／新華社）

引發外界注意這個消息的，除了中國對空中巴士的大訂單之外，還有俄羅斯副總理鮑里索夫日前在「未來工程師」論壇上的表態。他說，在與中國聯合開發的遠程寬體客機CR929項目中，俄羅斯的參與度越來越少，事情沒有朝著正確的方向發展。中國日益成長為工業大國，對俄羅斯工程師的服務越來越不感興趣。目前項目仍在繼續，但他不想預測項目的未來以及羅斯是否會退出的問題。

中俄CR929大型寬體客機是2014年俄總統普丁訪問中國時簽署的一系列航空合作項目其中之一，該項目於2017年9月啟動，由中國商飛和俄羅斯聯合航空合作研發。（圖／路透）

中俄CR929大型寬體客機是2014年俄總統普丁訪問中國時簽署的一系列航空合作項目其中之一，該項目於2017年9月啟動，由中國商飛和俄羅斯聯合航空合作研發。機身在俄羅斯設計，使用勞斯萊斯引擎，機翼和航空電子設備將在俄羅斯生產，機身和尾翼在中國生產，總裝也在中國上海進行。

俄方原想用俄製伊爾-96飛機為藍本進行研製，但中方不同意，並以市場調查數據為根據，提出類似波音787的大型寬體客機方案，決定用雙通道客艙布局、12000公里航程、280座級，以波音787、777與空巴A350為對手進行研發，中俄雙方各自承擔製造領域較擅長的部份來共同完成，使用大量複合材料與先進飛控技術與模組化航電技術。當然，中方除了製造能力之外，另一個強項則是充足資金來源。

2018年第2屆中國國際航空航天博覽會上，中國商用飛機公司展示了CR929遠程寬體客機1:1樣機，吸引了眾多觀眾參觀體驗。 (圖／新華社）

俄烏戰爭爆發後，俄方遭到西方國家制裁，希望排除CR929零件的西方供應商，完全使用俄中兩國的零件，項目計劃將因而由2028年再延後數年。但CR929原就是設計為商業化客機，不可能完全去西方化，中國因此拒絕俄方的意見。俄方原打算用伊爾-86飛機的渦扇發動機PD-35替代計劃中的勞斯萊斯引擎，遭中方拒絕後，很可能導致計劃中斷。德國知名航空雜誌《FLUG REVUE》分析稱，俄方若退出CR929，仍可使用舊有的生產平台來為其國產客機升級，中國也擁有足夠的資源和能力，在與西方供應商合作的情況下自行開發寬體客機，雙方很有可能停止CR929計劃。

中國在發展大型民航客機的路線上，一直都是3線並行：一是向美方採購波音客機；二是與歐洲建立買賣與產業鏈關係，成為歐洲航空業的合作方，例如在天津設立總裝廠並訓練工程師，還有法國賽峰為C919提供航空發動機；三是與俄羅斯合作CR929。這其中與歐洲進展最快，在近期下了大筆訂單後，中國C919客機進入歐洲航線應該不成問題。與俄羅斯的合作是習近平與普丁峰會後才開始的，基本上是以資金與市場換取俄羅斯發動機技術的路線，目標是用中俄聯手來與美國、歐洲在全球民航機市場形成三足鼎立格局。

俄烏戰爭爆發後，俄方遭到西方國家制裁，希望排除CR929零件的西方供應商，完全使用俄中兩國的零件，但中國認為CR929原就是設計為商業化客機，不可能完全去西方化，因此拒絕俄方的提議。（圖／中新社）

中俄雙方在合作下有明顯的利益分歧，俄方打算以其發動機技術優勢主控發動機的生產，並藉此進入中國龐大的民航機市場。但是中國既要出錢又要出讓市場，不只拿不到需要的技術，只能多出一座與空巴天津廠類似的組裝線，對中國而言完全不划算。中方提出使用勞斯萊斯引擎做為選項，其實是想藉此逼迫俄方釋出發動機技術。俄烏戰爭開始後，俄方想剔除西方供應商，也是看準中國所打的算盤。俄方對發動機技術不肯放手，實在是因為除此之外，已經沒有可以綁住中國的手段了。

俄媒對CR929項目分析稱，中國要在該項目佔據主導地位的企圖心愈來愈明顯，而且也早已經開始為合作破裂做準備。雙方幾年來在國際市場銷售規劃、機上電子系統、材料與設備採購、零部件生產地等涉及利益的問題，也發生許多爭執，至今都還懸在空中，沒有任何解決的跡象。

為了CR929項目成立了中俄國際商用飛機有限責任公司（CRAIC），在中國商飛公司舉行寬體客機項目命名正式發佈儀式。（圖／中新社）

這種現象 與中俄過去曾經聯合研製數個項目的命運幾乎都一樣，成功的案例極少，失敗的項目則有一大堆。大陸分析人士認為，如果相較於過去與歐美的合作案，俄羅斯實在不是個合格而值得信賴的夥伴，雖然過去曾有意識形態上的合作關係，但套用在工業與商業合作上則完全無法運作，寬體大型客機的項目最終還是得落回中國手上獨力開發，只是時程上還得再往後挪了。