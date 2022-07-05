美國伊利諾州當地官員表示，芝加哥郊區高地公園今天舉行的美國國慶遊行發生槍擊案，已經有6人喪命、24人受傷送醫，槍手明顯是從屋頂向群眾開火，警方正追捕這名在逃嫌犯。

🚨New video When mass shooting unfolds in #HighlandPark during a 4th of July parade celebration. pic.twitter.com/bVm6pCR4Cs — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) July 4, 2022

Video captures spectators fleeing as gunfire rings out at Fourth of July parade in Highland Park, IL.



At least six people were killed and two dozen seriously hurt; police are searching for the suspect, described as a man between the ages of 18 and 20. https://t.co/C5dCdVAJus pic.twitter.com/pphJbvdPee — ABC News (@ABC) July 4, 2022

這起發生在高地公園市（Highland Park）的美國國慶遊行槍擊案，讓觀看遊行的群眾紛紛慌亂逃離現場。官員在記者會宣布，已有6人死亡，另有24人被送到醫院，且案發現場還找到一支步槍。

當地警方正在追捕一名年紀大約18歲至20歲的白人男性。警方還提到，初步通報顯示嫌犯是從屋頂開槍。

Law enforcement give description of suspect in Highland Park parade shooting: Described as 18-20yo white male, longer black hair, slight build. A gun was recovered at the scene: https://t.co/bMCmq8AHHx pic.twitter.com/UL33Qn08Lh — WGN TV News (@WGNNews) July 4, 2022

芝加哥當地的WGN電視台（WGN TV）稍早報導，現場目擊者說，他們認為槍手犯案時是在一間商店的屋頂上向人群開槍。

美國近來頻傳重大槍擊案，德州尤瓦迪（Uvalde）一所小學5月24日遭到槍手襲擊，造成21人死亡慘劇，其中包括19名學童，5月14日紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市也被槍手攻擊，導致10人喪命。（譯者：陳彥鈞）1110705