美國伊利諾州當地官員表示，芝加哥郊區高地公園今天舉行的美國國慶遊行發生槍擊案，已經有6人喪命、24人受傷送醫，槍手明顯是從屋頂向群眾開火，警方正追捕這名在逃嫌犯。
這起發生在高地公園市（Highland Park）的美國國慶遊行槍擊案，讓觀看遊行的群眾紛紛慌亂逃離現場。官員在記者會宣布，已有6人死亡，另有24人被送到醫院，且案發現場還找到一支步槍。
當地警方正在追捕一名年紀大約18歲至20歲的白人男性。警方還提到，初步通報顯示嫌犯是從屋頂開槍。
芝加哥當地的WGN電視台（WGN TV）稍早報導，現場目擊者說，他們認為槍手犯案時是在一間商店的屋頂上向人群開槍。
美國近來頻傳重大槍擊案，德州尤瓦迪（Uvalde）一所小學5月24日遭到槍手襲擊，造成21人死亡慘劇，其中包括19名學童，5月14日紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市也被槍手攻擊，導致10人喪命。（譯者：陳彥鈞）1110705
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