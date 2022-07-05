遊戲實況主劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈被依第二級毒品罪嫌起訴，上月Toyz出庭時承認所有犯行，並對自己做出不良示範道歉，也為此進行40天的觀察勒戒，同時他因負面新聞纏身，坦言和原定今年要結婚的女友奈奈已經分手。不過時報周刊CTWANT六月十八日晚間直擊兩人在台北市松山區路邊甜蜜地前胸貼後背，奈奈還主動將Toyz的手拉到自己胸部上，直到男方意識到旁邊有外人後才若無其事的把手放下，看來小倆口依舊情很濃。

Toyz與奈奈兩人在路邊點菸，似乎是飯後菸癮發作。（圖／本刊攝影組）

抽著菸的Toyz表情看來相當耐人尋味。（圖／本刊攝影組）

六月十八日晚間九點四十四分，本刊巧遇一對情侶在台北市松山區一家知名牛排館門外，女生穿著性感露肚無袖背心，相當引人注目，兩人走到人行道上掏出香菸解癮，男生先幫女伴點菸，接著換點自己的菸。不過仔細一看，這位男子竟是前陣子有不少新聞版面的網路遊戲實況主劉偉健（Toyz），而女方則是年初說已經分手的女友奈奈。

奈奈邊走邊踢腿，看似在活動筋骨。（圖／本刊攝影組）

奈奈走路時手搭在Toyz肩上，看得出身材相當豐滿。（圖／本刊攝影組）

兩人拉下口罩邊走邊聊天邊抽菸，走著走著Toyz不知是採到什麼東西，低頭看了鞋子幾眼，而奈奈則是將左腳高高抬起，接著將手搭在男方肩膀上。走了一段路後，兩人在巷子口停下，Toyz隨意丟掉手中菸蒂，接著站在路邊像是等車。等待期間，奈奈突然將背貼近Toyz胸膛，親密地依偎著，同時以右手抓住Toyz的右手，往上拉到自己的胸部上，接著把自己的手放下讓男方撫摸。

興致一來，奈奈忽然拉住Toyz的手往自己的胸部上摸。（圖／本刊攝影組）

奈奈也將自己的手扶在Toyz的手上一同撫胸。（圖／本刊攝影組）

大方的激情畫面維持不久，Toyz轉頭注意到旁邊有人，便裝作沒事將手放下，才攔了計程車後一起搭車離去。雖然Toyz因二級毒品罪遭起訴後聲稱已分手奈奈，不過今年三月，他突然曬出與對方的合照，雖寫下無關感情的：「我爐石真的好強，6000分不服來辯。」但粉絲紛紛留言詢問兩人是否復合，他並沒有正面回應，僅透露自己在獄中，都是靠著奈奈寄的信支撐下去，五月底兩人又合體拍片，加上本刊拍到的親暱畫面，兩人看來應該仍是深情依舊。

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或許是顧慮到旁邊有人，兩人停止路邊摸胸的舉動叫車離開。（圖／本刊攝影組）

今年三月Toyz突然曬出與奈奈的出遊照，被粉絲認為是復合的意思。（圖／取自Toyz IG）

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