有著新一代「綜藝王國」之稱的民視，繼6月份由孫協志和王仁甫主持周六晚間10點的《明星許願池》宣布收攤、改由運動實境秀《超級王牌棒球隊》接檔播出後，再驚傳周六晚間又有節目叫停：時報周刊CTWANT接獲獨家爆料，由綜藝大哥胡瓜、白家綺一同主持的歌唱比賽節目《台灣那麼旺》，6月底已錄影最後一集，六年多的節目就將和觀眾說拜拜。

《台灣那麼旺》節目傳出叫停的消息。（圖／民視提供）

《台灣那麼旺》前身為《明日之星》，兩者不僅都是民視的長壽綜藝節目，更捧紅過不少素人歌手出道。由胡瓜、小鐘攜手主持的《明日之星》，節目超過390集，曾陪伴觀眾8年的時光且培育出多位台語唱將，其中曹雅雯、許富凱更是因此出道，在歌壇發光發熱，接連獲得金曲台語歌后、歌王的肯定，而曹雅雯更是兩度拿下「最佳台語女歌手獎」。另外像是張文綺、賴慧如、郭忠祐、蔡嘉麟等等，也繼續在演藝圈各自展露頭角。近期則有在《台灣那麼旺》衛冕奪冠的13歲楊博智、11歲洪尚捷，兩人圓夢發行了首張EP《校園西遊》。

白家綺與老公吳東諺這對銀色夫妻人氣高受到觀眾喜愛。（圖／取自白家綺臉書）

以《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《台灣那麼旺》、《明星許願池》佔據高收視綜藝節目的民視，堪稱新一代綜藝王國。早一步收攤《明星許願池》，7月份將由運動實境秀《超級王牌棒球隊》接檔。而本刊也掌握獨家消息，《台灣那麼旺》原時段則會以以胡瓜主持的新節目繼續接檔，至於另一位搭檔主持的白家綺，則未獲留任，手上僅剩周一、周二晚間播出的《醫學大聯盟》。

孫協志（右）與王仁甫主持的《明星許願池》日前已經收攤。（圖／民視提供）

《台灣那麼旺》自2016年5月開播首集隨即創下4.14％高收視，迄今播出已超過314集，不僅叫好又叫座，更是該台招牌節目之一。對於《台灣那麼旺》節目是否停播？本刊詢問民視，至截稿前仍未獲得任何回應。

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