民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆碩士論文涉嫌抄襲政府標案的研究報告！國民黨台北市議員王鴻薇昨晚驚爆，林智堅涉嫌抄襲的對象是竹科管理局公開招標的委辦案，連錯字都一模一樣，等同於抄襲政府財產，比一般學術抄襲更嚴重。

據王鴻薇表示，竹科管理局於2007年底招標，中華大學得標後於2008年6月完成結案報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，隨後林智堅就在7月提交論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。

王鴻薇指出，這2份內容包括題目、研究方法、文獻、引用的調查等幾乎都雷同，而據《聯合報》報導，例如竹科報告將籃球誤寫成「藍球」，如此明顯的錯字在林智堅論文中也一樣出錯。

王鴻薇強調，林智堅抄襲的對象是竹科管理局公開招標的委辦案，等於是抄襲政府財產，情節比一般學術抄襲還嚴重，將在今（5）日上午10時召開記者會說明，並呼籲林智堅「勸你盡快退選，不要侮辱新竹、桃園市民的智商。」