感染新冠肺炎康復後，仍有不少人有長新冠，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰分享一真實案例，一名患有輕微腎臟病史的婦女，確診在家進行居家照護，晚上睡覺覺得喉頭甜甜的，一咳竟咳出大量鮮血，她連跑了兩家醫院，都被已「沒有病床可收治」為由遣返回家，她現在康復後仍會嚴重咳嗽和喘兩症狀。

蘇一峰昨（4）日於個人臉書指出，新北一名中年婦女有輕微腎臟病史，6月初確診新冠肺炎，居家照護期間晚上睡覺時，突覺得喉頭甜甜的，咳嗽竟咳出大量鮮血，她嚇得趕緊就醫，但她連續跑了兩家醫院，都因沒有病床可收治住院而返家。

根據蘇一峰分享的照片來看，婦人鮮血從嘴滲到下巴，胸口也有血跡，就連衛生紙、床墊也都被染紅，看起來相當嚇人，所幸婦人當時病況沒有惡化，唯康復後留下長新冠，會嚴重的咳嗽和喘，令蘇一峰忍不住大酸疫情指揮中心，「醫療量能沒有不足，空床率也都充足」。

蘇一峰說，大量咳血算內科急症，咳血狀況嚴重時，恐會導致突然呼吸衰竭，需要插管治療，所以大量咳血一般都會建議住院觀察較安全。