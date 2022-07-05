國民黨高雄市左楠區市議員參選人白喬茵。（圖／取自白喬茵臉書）

從主播轉戰政壇的白喬茵，今年底將代表國民黨參選高雄市左楠區市議員，在黨內初選加權後以123％支持率壓倒性勝出，引發外界關注。一份最新調查更指出，她在藍綠白夾殺下，榮登網路聲量第5名。對此，白除向各界表示感謝，驚呼自己臉書粉絲專頁成立不到一年即暴增至1.5萬名粉絲，更提醒大家一定要去投票，因為「有聲量不代表有選票」。

《網路溫度計》2日公布最新調查，白喬茵在藍綠白三黨人才夾殺下，榮登第5名。白從初選期間就挾帶超高支持度，加權後123％支持率輾壓其他4位黨內新人，震撼政壇，也讓她成關注焦點。

針對該網路聲量，白喬茵昨日（4）在臉書發文回應，臉書成立不到一年，從聊媽媽經到聊政治，從15粉到1.5萬粉，沒想到現在竟然能在眾多從政的媒體人之間，闖進前5名的網路聲量。雖臉書主題轉換，但核心精神不變，因為之前為了小孩的調皮搗蛋崩潰，現在則是為了政府的荒腔走板崩潰，崩潰的背後都是期待小孩的成長越來越順利、政府做事越來越努力。

面對超高網路聲量，白喬茵也特別強調，「有聲量不代表有選票」，還是要靠大家走進投票所，一張一張蓋下去，才能轉換為實質支持。