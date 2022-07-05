謎片導演圤智雨昨(5)日爆料雪碧住院，更強調「狀況滿嚴重」，接著曬出她吊著點滴病懨懨坐在輪椅上的照片，藉此呼籲所有人「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」，立刻引起眾多網友議論。

圤智雨昨(5)透露雪碧因胃跟腸發炎就醫，由於小便有血，情況似乎不是很理想，接著爆料她幾乎一整個禮拜都在喝酒，除了愛吃辣之外，為了愛美減肥排油藥更是狂吃七顆，無奈表示：「早知道有這天了」，稍晚，他曬出雪碧吊著點滴坐在輪椅上的照片，只見她臉色慘白，看起來相當虛弱，身型更是明顯消瘦一圈，接著提到造成生病的原因，愛喝冰的、吃太重鹹、日夜顛倒也是問題之一。

圤智雨表示由於雪碧整型次數太過頻繁，導致免疫力下降，造成腎跟肝都發炎住院。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨表示由於雪碧整型次數太過頻繁，導致免疫力下降，造成兩顆腎跟肝都發炎，醫生診斷後更強調「不住院的話，有可能會死在家中都沒人知」，因此要求她出院後不要再赴約任何酒局，對此，圤智雨表示雪碧缺少能24小時全天候盯著她的人之外，也藉此呼籲所有「愛美人士」：「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」。

醫生診斷後表示雪碧情況相當嚴重。(戲引子 圤智雨臉書)

對此，網友紛紛留言：「瘦到衣服都大好幾號了，可能已經有警訊，只是沒去注意才越來越嚴重」、「免疫系統失調的後果」、「這個雪碧是我們認知的那位雪碧嗎」、「雪碧都不雪碧了，整到我都不認識了」、「別再看體態跟體重了，多補充健康的東西」、「真的不要為了漂亮而失去健康」。

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