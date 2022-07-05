拿下選秀節目《超級偶像》第三季冠軍出道的歌手朱俐靜，先前發片時曾公開2020年發現罹患乳癌一事，不料昨天(7/4)傳出癌逝消息，其家屬也透過她的臉書證實朱俐靜已於本月3日「平靜地離開了我們」，生命停留在40歲，死訊讓外界無不悲痛，家醫科名醫許書華也撰文，透露乳癌是在台灣女性發生率第一的癌症，有6大風險因子，其中，2類符合條件的女性最應受檢，衛福部也提供每2年可做一次免費的乳房攝影篩檢。

朱俐靜癌逝的消息，讓星友及粉絲都相當痛心，名醫許書華也在臉書PO文，坦言難掩震驚，聽聞此事時，腦中不斷迴盪著〈存在的力量〉這首歌，「以為這位笑容迷人、歌聲充滿正向力量的女孩已抗癌成功！但⋯世事真的太無常。大家真的要好好照顧自己」。

許書華也透露，乳癌是台灣女性發生率第一的癌症，發生的年齡高峰落在45至69歲之間，而台灣地區罹患乳癌的平均年齡，相較西方國家年輕，她更提出6大風險因子，包含1.有乳癌家族史、2.未生育或在30歲後才生第一胎、3.沒有餵過母奶、4.初經早、停經晚、5.卵巢癌及子宮內膜癌病史、6.菸酒、肥胖等。

許書華分析，如果真的罹患乳癌，通常第一期的患者5年存活率有9成5，也有機會進行乳房保留手術，但如果罹癌進展到末期，則5年存活率將不到三成，她因此呼籲，「乳癌防治重視早期發現早期治療！」、「乳房攝影為透過X光看乳房內的鈣化點偵測早期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具」，而年輕女性乳房較為緻密，不易藉由X光發現鈣化點和腫瘤，可透過無放射線侵襲性低的乳房超音波檢查。

許書華呼籲，40到44歲且二親等內罹患乳癌的女性及45至69歲所有女性，是最應該定期做乳房檢查的兩類人，政府及衛服部也提供每2年可做1次免費乳房攝影篩檢，盼大家把握自己受檢的權益，「我也要抽空請個假幫自己排健檢了！」。