台灣7月起共8類人可接種第4劑疫苗，醫師姜冠宇分享，自己剛打完第四劑疫苗2周，結果就確診了，但他本身完全沒有症狀，如果不是因為要參加活動被要求快篩，恐怕都不會知道，因此他認為現在同屬這樣狀況的人可能不少。

醫師姜冠宇昨在臉書上發文說，他的生活其實蠻宅的，結果居然在疫情要退的時候確診了，而他其實完全沒有症狀，只是因為最近要參加一個活動，舉辦方規定要事先快篩，這才發現自己中獎了。

姜冠宇指出，他確診其實也不意外，因為根據歐美的經驗，疫情下滑的時候，很多接下來的確診都是在常規檢查的時候發現的，他早已經領到了。如果不被要求篩檢，就不知道自己確診的人，現在也許不在少數喔！

姜冠宇指出，他目前剛好打完第四劑莫德納剛好滿2周，因此他要跟大家說的是，打第四劑未必能防止被感染，但當社區可能被下一個變異株侵襲的時候，身體比較弱的長輩們，還是要把自己保護好比較好。

姜冠宇也在留言處補充說，第一次快篩陽性的時候，他還不信邪，再拿另一個廠牌的快篩檢驗看看，結果一樣清晰可見「兩條線」，接下來去醫院PCR採檢CT值應該會爆表。

根據指揮中心規定，7月1日起可以接種第四劑疫苗的共有8類人，分別是65以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下且病情穩定者、打過第3劑疫苗滿5個月以上的醫事人員、機場港埠工作人員、居家檢疫工作人員、機構與社福照護系統工作人員以及航空機組員。